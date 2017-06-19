В зоне АТО задержали очередных заблудившихся российских военных
Очередных так называемых заблудившихся российских военнослужащих задержали в Донбассе 18 июня. Об этом сообщил генерал-майор, заместитель руководителя АТО Александр Размазнин журналистам в Краматорске, передает ОстроВ.
"Последнее задержание было вчера. Выпускники Санкт-Петербургской медицинской академии, отметив День медика, перепутали направление и оказались на нашей территории. Задерживаем (россиян-военнослужащих), много задерживаем. Но дело в том, что не все мы можем выдавать в прессе. У нас забирают этих задержанных определенные структуры. Наша задача - воевать. Задержать и отдать. Остальное - не наше дело”, - сказал он.
Генерал-майор отметил, что задержания российских военнослужащих в зоне АТО происходят достаточно часто, но информация об этом не обнародуется в прессе.
”Регулярно задерживаем, сказать, что каждый день - это будет неправда, но довольно часто”, - сказал Размазнин.
Количество задержанных он уточнять не стал.
Ранее сообщалось, что суд в Славянске освободил от уголовной ответственности двоих экс-участников одного из незаконных вооруженных формирований ДНР по программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома".
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