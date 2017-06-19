В зоне АТО задержали очередных заблудившихся российских военных

Замруководителя АТО Размазнин отметил, что задержания военнослужащих РФ в Донбассе происходят достаточно часто, но такая информация не обнародуется

Очередных так называемых заблудившихся российских военнослужащих задержали в Донбассе 18 июня. Об этом сообщил генерал-майор, заместитель руководителя АТО Александр Размазнин журналистам в Краматорске, передает ОстроВ.

"Последнее задержание было вчера. Выпускники Санкт-Петербургской медицинской академии, отметив День медика, перепутали направление и оказались на нашей территории. Задерживаем (россиян-военнослужащих), много задерживаем. Но дело в том, что не все мы можем выдавать в прессе. У нас забирают этих задержанных определенные структуры. Наша задача - воевать. Задержать и отдать. Остальное - не наше дело”, - сказал он.

Генерал-майор отметил, что задержания российских военнослужащих в зоне АТО происходят достаточно часто, но информация об этом не обнародуется в прессе.

”Регулярно задерживаем, сказать, что каждый день - это будет неправда, но довольно часто”, - сказал Размазнин.

Количество задержанных он уточнять не стал.

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