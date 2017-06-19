День в АТО: 21 обстрел, двое раненых бойцов - карта

С 11:00 часов дня и до сих пор гибридная армия вновь активизировалась в районе Бахмутской трассы

Двое украинских военнослужащих получили ранения в ходе антитеррористической операции в понедельник. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 понедельника боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО.

"С начала суток боевики 21 раз обстреляли украинских защитников", - сказано в нем.

На приморском направлении ночью незаконные вооруженные формирования открывали огонь невысокой интенсивности из минометов калибра 82 мм по укреплениям сил АТО возле Павлополя.

Из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник неоднократно обстреливал украинские опорные пункты в районе Широкино, Водяного, Талаковки и Березовой.

Кроме того, неподалеку Талаковки украинских бойцов обстреливал снайпер.

На донецком направлении боевики еще до рассвета трижды обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов подразделения сил АТО, которые держат оборону в южном пригороде Авдеевки.

После полудня гибридная армия обстреливала позиции сил АТО в районе Новолуганского, на Светлодарской дуге. Также в этом районе под прикрытием огня из станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинских военных обстреливал снайпер.

На луганском направлении первая вооруженная провокация боевиков была зафиксирована ночью вблизи Станицы Луганской, где они открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.





Впоследствии оккупанты дважды плотно вели обстрел из гранатометов различных систем опорных пунктов сил АТО, расположенных неподалеку Новозвановки.

С 11:00 часов дня и до сих пор гибридная армия вновь активизировалась в районе Бахмутской трассы. Там подразделения незаконных вооруженных формирований уже несколько раз открывали огонь по украинским оборонным укреплениям в районе Крымского. В частности, боевики применяли 120-мм и 82-мм минометы и пехотное вооружение.

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