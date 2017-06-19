ОБСЕ за три дня зафиксировала 870 взрывов в Донецкой области
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 870 взрывов в Донецкой области и 174 - в Луганской 16-18 июня. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в понедельник.
"В Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений прекращения огня между вечерами 16 и 17 июня, в том числе около 310 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 60 взрывов), и увеличение между вечерами 17 и 18 июня, в том числе около 500 взрывов, по сравнению с предыдущими 24 часами", - сказано в нем.
Также миссия зафиксировала 38 взрывов 16 июня, 116 взрывов 17 июня и 20 взрывов 18 июня в Луганской области.
СММ подтвердила, что одна пожилая женщина умерла от огнестрельной раны в Саханке.
Миссия наблюдала повреждение нескольких гражданских объектов из-за обстрела в Счастье, Староласпе, Ясиноватой и Обозном.
Миссия продолжала следить за районами разъединения сил и средств.
В частности, на этом участке зафиксированы нарушения прекращения огня в районах Станицы Луганской и Золотого.
Аэрофотосьемка показала СММ новую траншею, обустроенную в районе Петровского со стороны временно неподконтрольных территорий.
Также миссия наблюдала неразорвавшиеся боеприпасы в районе Станицы Луганской и Лимана.
Миссия наблюдала за длинными очередями гражданских лиц, передвигающихся по линии соприкосновения на мосту в Станице Луганской.
Она продолжала следить за ситуацией с водоснабжением и контролировала ремонт линий электропередачи между Алмазной и Золотым.
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