Авдеевка из-за обстрела боевиками две недели без газа
Жители Авдеевки Донецкой области две недели живут без газа из-за обстрела боевиками газопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на 07:90 газоснабжения в городе нет, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий не проводились, в связи с опасностью для сотрудников.
В пресс-службе добавили, что к централизованному водоснабжению подключены все населенные пункты пяти районов: Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский.
"В Александровке восстановление водоснабжения и подача воды потребителям планируется 20 июня", - гвооритяс в сообщении.
11 июня сообщалось, что боевики обстрелом повторно обесточили водостанцию после ремонта.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Читайте также: В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13.06.17
15:26
-
16.06.17
16:36
-
14.06.17
17:33
-
09:31
-
вчера
10:07