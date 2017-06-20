Авдеевка из-за обстрела боевиками две недели без газа

Ремонт газопровода пока невозможен в связи с опасностью для жизни сотрудников, говорят спасатели

Жители Авдеевки Донецкой области две недели живут без газа из-за обстрела боевиками газопровода. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 07:90 газоснабжения в городе нет, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий не проводились, в связи с опасностью для сотрудников.

В пресс-службе добавили, что к централизованному водоснабжению подключены все населенные пункты пяти районов: Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский.

"В Александровке восстановление водоснабжения и подача воды потребителям планируется 20 июня", - гвооритяс в сообщении.

11 июня сообщалось, что боевики обстрелом повторно обесточили водостанцию после ремонта.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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