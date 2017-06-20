17 боевиков лишены свободы за терроризм в Донбассе - Минобороны

Суд признал всех террористов виновными и назначил меру наказания от 3 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, отметил зампрокурора

В течение 2015-2017 годов военная прокуратура сил АТО осуществила предварительное расследование в 50 уголовных производствах преступлений, совершенных в оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Заместитель военного прокурора сил АТО подполковник юстиции Иван Сиводед отметил, что за это время было поддержано государственное обвинение по 16 уголовным производствам против 17 человек, незаконная деятельность которых связана с участием в террористических группировках.

"Суд признал их всех виновными и назначил меру наказания от 3 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - подчеркнул он.

Заместитель руководителя АТО Александр Розмазнин сказал, что по состоянию на сегодня, есть достаточно доказательств присутствия военных российской армии в оккупированном Донбассе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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