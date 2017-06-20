Пять сепаратистов осуждены за "Николаевскую народную республику"

По заданию спецслужб РФ сепаратисты готовили акции с распространением антигосударственных листовок накануне празднования Дня независимости

Суд в Николаеве вынес приговоры пяти сторонникам так называемого русского мира за посягательство на территориальную целостность страны и поддержку создания фейкового проекта "Николаевская народная республика". Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Решением суда двое организаторов группы (один из них бывший чиновник МВД) признаны виновными по ч. 2 ст. 110 УК и приговорены к пяти годам лишения свободы. Еще три участника группы получили такие же приговоры с испытательными сроками", - говорится в сообщении СБУ.

По заданию спецслужб России сепаратисты готовили серию пропагандистских акций с распространением антигосударственных листовок накануне празднования в Николаеве Дня Независимости.

Во время обысков у них изъяли самодельные взрывные устройства, гранаты, пистолет-пулемет МР-40, патроны, печатную антигосударственную продукцию, специальную литературу для диверсионной работы, а также список проукраинских активистов региона.

20 июня сообщалось, что 17 боевиков лишены свободы за терроризм в Донбассе.

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