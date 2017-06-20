В Киеве задержали торговцев оружием из зоны АТО

Правоохранители задокументировали факт сбыта автомата АК-74 с глушителем за $1500 и пистолета ПСМ за $900

Киевская местная прокуратура № 5 совместно с полицией и Службой безопасности разоблачили и задержали группу лиц, которая занималась незаконным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, привезенных из зоны проведения АТО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Во время оперативных мероприятий был задокументирован факт сбыта автомата АК-74 с глушителем за $1500 и пистолета ПСМ за $900. Кроме того, в ходе осмотра автомобиля фигурантов изъято 1 пистолет, 1 глушитель, 267 патронов и 1 граната с запалом", - говорится в сообщении.

В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны двое мужчина и женщина, которым готовится сообщение о подозрении по ч.1 ст.263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Правоохранители устанавливают канал поступления оружия и другие лица, которые могут быть причастны к ее нелегального сбыта.

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