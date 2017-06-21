Силы АТО на Бахмутской трассе обстреляли из тяжелой артиллерии

В Донбассе ранен военнослужащий, а на отдельных участках фронта существенно выросли количество и плотность обстрелов, как и калибр вооружений боевиков

С наступлением сумерек 20 июня 2017 года обстановка в районе проведения антитеррористической операции на востоке страны осложнилась: на отдельных участках выросли не только количество и плотность обстрелов со стороны боевиков, но и существенно увеличился калибр вооружения. Об этом говорится в утренней сводке штаба АТО.

По состоянию на 06:00 российско-террористические войска 36 раз применяли оружие против сил АТО, в том числе пять раз били из тяжелой артиллерии. Вследствие обстрелов один военный получил ранение.

Приморский участок фронта. Днем на этом направлении боевики открывали огонь только по пехотного вооружения, с заходом солнца в ход пошла и артиллерия. Из ствольной артиллерии калибра 122 мм были обстреляны опорники АТО у Талаковки. Также били по военным из противотанковых гранатометов, работал снайпер противника. Позднее захватчики открывали огонь из 82-мм минометов у Гнутово. Обстрелы зафиксированы в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Новомихайловки и Марьинки. Всего за сутки на этом участке фронта - 18 фактов нарушения тишины.

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Донецкое направление. За сутки - шесть провокаций. Утром и в течение дня было спокойно. Первый обстрел боевиками произошел около 18:00 (РПГ и пулеметы около Каменки). Уже через несколько минут боевики ударили из минометов калибра 120 мм, гранатометов, "накрыли" один из опорников АТО у Авдеевки. Из стрелкового и БМП они вечером открывали огонь возле Верхнеторецкоого.

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Луганский участок. Ситуация вечером обострилась у Бахмутской трассы: боевики применили тяжелую артиллерию. По опорных пунктах ВСУ вблизи Крымского противник несколько раз открывал огонь из 152-мм артсистем и минометов калибра 120 мм. Из 82-мм минометов и БМП оккупанты били по укреплениям ВСУ близ Новозвановки. Провокации зафиксированы около Счастья, Станицы Луганской и Новоалександровки - преимущественно гранатометы и стрелковое.

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