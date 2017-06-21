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На Днестре утонули подросток и его учитель

21.06.2017 03:33
Девятеро подростков-пластунов шли в поход. Во время привала на берегу Днестра один из них упал в реку, его безуспешно пытался спасти воспитатель
На Днестре утонули подросток и его учитель
Скриншот видео

В Тернопольской области 14-летний мальчик и его учитель утонули в Днестре во время турпохода. Об этом сообщает ТСН.

Пластуны пошли в поход и остановились на берегу речки. Один из подростков подскользнулся на камне и упал в воду. Его бросились спасать друг и воспитатель.

Подростков затянуло в водоворот. Второй мальчик смог выбраться и доплыть до берега. Воспитатель и 14-летний пластун пытались выплыть несколько минут, затем ушли под воду и пока их не нашли. 

На место прибыли спасатели. Сотрудники ГСЧС признали, что сильный водоворот и течение не оставляют надежд, что учитель и подросток могли спастись. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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