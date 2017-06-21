На Днестре утонули подросток и его учитель

Девятеро подростков-пластунов шли в поход. Во время привала на берегу Днестра один из них упал в реку, его безуспешно пытался спасти воспитатель

В Тернопольской области 14-летний мальчик и его учитель утонули в Днестре во время турпохода. Об этом сообщает ТСН.



Пластуны пошли в поход и остановились на берегу речки. Один из подростков подскользнулся на камне и упал в воду. Его бросились спасать друг и воспитатель.



Подростков затянуло в водоворот. Второй мальчик смог выбраться и доплыть до берега. Воспитатель и 14-летний пластун пытались выплыть несколько минут, затем ушли под воду и пока их не нашли.



На место прибыли спасатели. Сотрудники ГСЧС признали, что сильный водоворот и течение не оставляют надежд, что учитель и подросток могли спастись.



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