На Днестре утонули подросток и его учитель
В Тернопольской области 14-летний мальчик и его учитель утонули в Днестре во время турпохода. Об этом сообщает ТСН.
Пластуны пошли в поход и остановились на берегу речки. Один из подростков подскользнулся на камне и упал в воду. Его бросились спасать друг и воспитатель.
Подростков затянуло в водоворот. Второй мальчик смог выбраться и доплыть до берега. Воспитатель и 14-летний пластун пытались выплыть несколько минут, затем ушли под воду и пока их не нашли.
На место прибыли спасатели. Сотрудники ГСЧС признали, что сильный водоворот и течение не оставляют надежд, что учитель и подросток могли спастись.
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