ИС: На оккупированной части Донбасса наблюдается нехватка бензина
В настоящее время фиксируется рост недовольства жителей в зоне АТО в Луганской области низким уровнем обеспечения по сравнению с захваченными районами Донецкой области. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.
"Одной из главных претензий стали систематические проблемы с поставками дизельного топлива и бензина для нужд населения, фиксирующиеся с начала этого года в оккупированных районах Луганской области", - отмечается в сообщении.
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По данным военной агентуры, всвязи с этим главари ЛНР планируют провести ряд мероприятий, направленных на снижение социальной напряженности среди жителей, в первую очередь - "реанимацию" предприятий тяжелой промышленности.
По информации LIGA.net, стоимость проезда в транспорте в оккупированном Донецке ниже, чем в маршрутках Луганска.
"У нас сейчас проезд 8 рублей в маршрутках", - сказала сегодня LIGA.net дончанка Катерина.
В Луганске стоимость проезда - 10 рублей.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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