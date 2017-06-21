Минобороны сообщило о завершении призыва офицеров запаса

Призванных военнослужащих из запаса "подтянут" в учебных центрах и только затем, в случае подписания контракта, направят в Донбасс удерживать фронт

Призыв на военную службу офицеров запаса из тех, кто ранее не служил в армии, завершен. Об этом рапортовал министр обороны Степан Полторак, трансляцию его брифинга вел канал 112 Украина.

"Почти тысяча человек, отбор этих людей завершен. Почему мы не сделали это с начала АТО? Потому что уровень подготовки офицеров запаса является недостаточным для того, чтобы этих людей привлекать к ведению боевых действий", - заявил глава Минобороны.

По словам Полторака, "запасников" сначала призывают, направляют в учебные центры, где они обновляют знания и практические навыки. Только после этого они пополнят воинские части, которые выполняют задачи в зоне проведения АТО. Глава Минобороны подчеркнул, что призванные офицеры будут направлены на службу в зону АТО только в случае подписания контракта.

Сейчас в Донбассе удерживают фронт около 34 тысяч бойцов сил АТО.

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5 января 2017 года в Генштабе сообщили, что в нынешнем году на полтора года будут призывать на военную службу офицеров запаса до 43 лет, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили. Всего планируется призвать около четырех тысяч человек. Призывной ресурс таких офицеров запаса только за последние семь лет составляет почти 92 тысячи человек. При этом в Минобороны перечислили, кто из офицеров запаса освобожден от призыва.

министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса в 2017 году. В Генштабе также сообщили , что п осле того, как военнослужащие-контрактники получили право увольняться, этим правом воспользовалось более тысячи человек - меньше, чем планировали в ВСУ. 30 мая

Привлечение призывников из офицерского запаса в АТО будет происходить только после прохождения обязательной подготовки в военных вузах не менее 3 месяцев.

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