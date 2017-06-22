Военнослужащий организовал продажу оружия из зоны АТО - ГПУ

По подозрению в незаконных поставках оружия из зоны боевых действий в Киевскую область военнослужащему грозит до семи лет тюрьмы

Сотрудники военной прокуратуры совместно с сотрудниками Службы безопасности задержали военнослужащего, который наладил незаконный канал поставки оружия и боеприпасов из зоны проведения АТО в один из районных центров Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Установлено, что в течение мая-июня 2017-го военнослужащий с помощью сети экспресс-доставки грузов под видом предметов гражданского назначения доставлял из района проведения АТО в Киевскую оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Военные прокуроры задокументировали факты перевозки сотен боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, четырех гранат РГД-5 и запалов к ним, шести выстрелов гранатометным ВОГ-25, 400 грамм тротила, детонаторов и тд. В ходе обыска боеприпасы изъяли.

Военнослужащего задержали по ч. 1 ст. 263 УК Украины (хранение, приобретение боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и отстранения от должности. Выясняется также происхождение боеприпасов и наличие соучастников.

Задержанному грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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