Напротив бывшего здания СБУ в Луганске взорвали памятник боевикам

По словам местного жителя, оккупационные власти вскоре могут "назначить виновных" за инцидент. Памятник уничтоженным боевикам взрывают не первый раз.

Сегодня, 1 августа, около 01:50 ночи в центре временно оккупированного Луганска неизвестные взорвали памятник ликвидированным российским оккупантам и коллаборационистам из местных. Об этом сообщают источники LIGA.net в пока еще неподконтрольном областном центре.

"Взрыв был сильный, напротив бывшего здания СБУ. В парке Дружбы народов. Подорвали памятник "защитникам ЛНР", - сказала луганчанка Оксана, имя которой изменено в целях безопасности.

Как сильно пострадал памятник, не сообщается. Жертв нет. Сила взрыва была такой, что в расположенных рядом домах были выбиты стекла.

Это не первый случай, когда люди пытаются повредить памятник, названный террористами "Они стояли за Родину". 1 сентября 2016 года уже пробовали взорвать монумент.



Скриншот из видеозаписи

"В парке сейчас много ментов, наверное опять повесят на неуловимых "украинских диверсантов" или назначат кого-то виновным. Все уже привыкли", - сообщил проживающий в Ленинском районе города Дмитрий (имя изменено в целях безопасности).





По словам еще одного источника LIGA.net , на прошлой неделе также ночью подорвали памятник Жукову возле средней школы №36, в эту же ночь в окне общежития Далевского университета вывесили украинский флаг.





7 июля 2017 года в Луганске произошло несколько взрывов. Украинские военные опасаются, что оккупанты могут таким образом запугивать местных жителей "терактами диверсантов".









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