Напротив бывшего здания СБУ в Луганске взорвали памятник боевикам
Сегодня, 1 августа, около 01:50 ночи в центре временно оккупированного Луганска неизвестные взорвали памятник ликвидированным российским оккупантам и коллаборационистам из местных. Об этом сообщают источники LIGA.net в пока еще неподконтрольном областном центре.
"Взрыв был сильный, напротив бывшего здания СБУ. В парке Дружбы народов. Подорвали памятник "защитникам ЛНР", - сказала луганчанка Оксана, имя которой изменено в целях безопасности.
Как сильно пострадал памятник, не сообщается. Жертв нет. Сила взрыва была такой, что в расположенных рядом домах были выбиты стекла.
Это не первый случай, когда люди пытаются повредить памятник, названный террористами "Они стояли за Родину". 1 сентября 2016 года уже пробовали взорвать монумент.
Скриншот из видеозаписи
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