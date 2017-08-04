На полигоне в Киевской области во время стрельб погиб военный

Еще пять военнослужащих были ранены при взрыве артиллерийского снаряда

На военном полигоне в Киевской области взорвался артиллерийский снаряд: один военный погиб, пятеро получили травмы, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"Сегодня, 4 августа, около 11:00 на одном из военных полигонов Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Раненные были эвакуированы в медучреждение.

Причины и обстоятельства ЧП выясняют правоохранители.

10 июля 2017 года на полигоне Широкий Лан под Николаевом погиб военнослужащий 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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