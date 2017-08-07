В Донбассе за месяц погибли 7 мирных жителей - ОБСЕ

С начала года миссия ОБСЕ зафиксировала 341 жертву среди мирного населения

За последний месяц в Луганской области миссия ОБСЕ зафиксировала 7 случаев гибели мирных жителей в результате военных действий. Об этом сообщил во время пресс-конференции первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг, сообщает Укринформ.

"За последний месяц в Луганской области было зафиксировано 7 жертв среди мирного населения", - сказал он.

При этом Хуг уточнил, что с начала года миссия ОБСЕ зафиксировала 341 жертву среди мирного населения.

Также замглавы миссии отметил, что за последнюю неделю на 55% увеличилось количество фактов нарушения прекращения огня. В частности, было зафиксировано 540 случаев применения тяжелого вооружения.

Ранее Хуг заявил, что в Луганской области на линии разграничения для въезда и выезда необходимо оборудовать больше пропускных пунктов.

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