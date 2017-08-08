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СММ ОБСЕ требует ВСУ убрать мины с моста в Счастье

08.08.2017 03:25
Наблюдатели не смогли проехать через мост из-за мин и требуют от ВСУ убрать их, потому что "мосты предназначены объединять людей, а не разъединять их"
СММ ОБСЕ требует ВСУ убрать мины с моста в Счастье
Фото: OSCE SMM Ukraine‏/Twitter

Машину наблюдателей миссии ОБСЕ не пропустили через мост в Счастье, сообщается в Twitter СММ.

Отмечается, что мост не поврежден, но из-за мин ни гражданское население, ни наблюдатели не могут им пользоваться. 

"Вооруженные силы Украины не изъяли мины. СЦКК не удалось скоординировать. Мосты предназначены объединять людей, а не разъединять их. Извлеките мины немедленно!", - заявили в миссии ОБСЕ. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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