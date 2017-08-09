Сутки в АТО: трое военных погибли, восемь ранены

В Донбассе за прошлые сутки погибли трое украинских военных, один из них - в результате гранатометного обстрела около Водяного

За прошлые сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных. Еще восемь ранены, один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



За сутки боевики 28 раз нарушили перемирие.



На приморском направлении около Широкино в результате минометного обстрела получил ранение военный. В результате обстрела из гранатометов и стрелкового оружия около Водяного погиб один служащий ВСУ.



На луганском направлении военный получил ранение под Новоалександровкой. Около Новотошковского террористы стреляли из 120-мм минометов. Обстреливались позиции ВСУ в районе Золотого, Троицкого и Новозвановки.



На донецком направлении напряженная ситуация на окраинах Авдеевки и около шахты Бутовка. ВСУ открывали ответный огонь на поражение.



Вчера, 8 августа, около Марьинки погибли двое украинских военных, еще пятеро получили ранения.

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