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Сутки в АТО: трое военных погибли, восемь ранены

09.08.2017 06:55
В Донбассе за прошлые сутки погибли трое украинских военных, один из них - в результате гранатометного обстрела около Водяного
Сутки в АТО: трое военных погибли, восемь ранены
Фото: пресс-центр штаба АТО/Facebook

За прошлые сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных. Еще восемь ранены, один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook

За сутки боевики 28 раз нарушили перемирие.

На приморском направлении около Широкино в результате минометного обстрела получил ранение военный. В результате обстрела из гранатометов и стрелкового оружия около Водяного погиб один служащий ВСУ.

На луганском направлении военный получил ранение под Новоалександровкой. Около Новотошковского террористы стреляли из 120-мм минометов. Обстреливались позиции ВСУ в районе Золотого, Троицкого и Новозвановки. 

На донецком направлении напряженная ситуация на окраинах Авдеевки и около шахты Бутовка. ВСУ открывали ответный огонь на поражение.

Вчера, 8 августа, около Марьинки погибли двое украинских военных, еще пятеро получили ранения.

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