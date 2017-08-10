Проверяется версия о причастности военных к гибели женщины - штаб
Проверяется версия причастности военных к нанесению смертельного ранения женщине и ранении мужчины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Инцидент произошел в среду, 9 августа, в Попаснянском районе. Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением правой голени, а женщина с огнестрельными ранениями скончалась в больнице.
Предварительно, произошел бытовой конфликт между военными одного из подразделений ВСУ и гражданскими.
Сейчас устанавливаются возможные мотивы преступления. Внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований.
В январе в поселке Донское Волновахского района возле продуктового магазина произошла ссора между военными и гражданскими. Погиб военный, а местный житель получил ранения.
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