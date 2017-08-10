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Проверяется версия о причастности военных к гибели женщины - штаб

10.08.2017 04:26
Предварительно, между военными и гражданскими в зоне АТО произошел конфликт, в результате которого ранен мужчина и скончалась от ранений женщина
Проверяется версия о причастности военных к гибели женщины - штаб
Фото: пресс-центр штаба АТО/Facebook

Проверяется версия причастности военных к нанесению смертельного ранения женщине и ранении мужчины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Инцидент произошел в среду, 9 августа, в Попаснянском районе. Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением правой голени, а женщина с огнестрельными ранениями скончалась в больнице. 

Предварительно, произошел бытовой конфликт между военными одного из подразделений ВСУ и гражданскими.

Сейчас устанавливаются возможные мотивы преступления. Внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований.

В январе в поселке Донское Волновахского района возле продуктового магазина произошла ссора между военными и гражданскими. Погиб военный, а местный житель получил ранения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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