Боевики в Приазовье применили Град: получили адекватный ответ ВСУ

Захватчики украинских территорий на юге зоны АТО использовали переносные пусковые установки для реактивных снарядов - безрезультатно

Вечером 9 августа на мариупольском направлении фронта российские оккупанты и коллаборационисты обстреляли из мобильных установок реактивной артиллерии Град-П и минометов позиции украинских войск под Старогнатовкой и в других горячих точках Приазовья. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам антитеррористической операции в Донбассе Александр Мотузяник.

"...Выпустили по Старогнатовке, а также по пяти различным позициям ВСУ ближе к Азовскому морю более 60 мин и более 40 боеприпасов к установке Град-П", - рассказал полковник.

По данным штаба АТО, самый мощный обстрел произошел в Гнутово: он продолжался непрерывно более двух часов. Противник применял тяжелое вооружение во время каждого из семи обстрелов мариупольского участка фронта.

Гнутово и Старогнатовка на карте региона:

Боевые действия на донецком участке велись в Авдеевке и на позиции "шахта Бутовка" между 18:40 и 21:00, боевики применяли только легкое вооружение, несколько раз выстрелив также из миномета.

Основные бои в Луганской области велись в Попаснянском районе в первой половине 9 августа, в основном еще до рассвета: оккупанты применяли бронетехнику и минометы, открывая огонь сразу по нескольким позициям ВСУ. Еще один обстрел произошел днем ​​в Новотошковском, он продолжался полчаса. На этом участке фронта произошло семь обстрелов, в том числе два из тяжелого вооружения.

По состоянию на полночь 10 августа 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):

В штабе особо акцентировали внимание на том, что агрессия террористов "не осталась без внимания наших военных - в ответ оккупанты всегда получали огонь из различных систем".

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил травму в Талаковке во время вражеского обстрела", - подытожил Мотузяник.

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