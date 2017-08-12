Сутки в АТО: на мине подорвался военный, трое раненых

За сутки погиб один военный и шестеро пострадали - трое ранены и трое получили боевые травмы

В прошлые сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, подорвавшись на мине. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



Трое военных получили ранения и еще трое получили боевые травмы.



За сутки боевики незаконных вооруженных формирований 20 раз нарушили режим тишины.



До 18:00 активно обстреливали позиции сил АТО в районе Авдеевки, а вечером самая напряженная ситуация была на луганском направлении.



Около Счастья и Новотошковского по позициям ВСУ стреляли из минометов и гранатометов. По опорному пункту на подступах к Сизому выпустили минимум пять мин калибром 120 мм.



Ночью по силам АТО в районе Крымского вели огонь из 120-мм миномета.



На приморском направлении наблюдательный пункт ВСУ около Лебединского дважды обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.



На донецком направлении около Авдеевки в ответ на обстрелы ВСУ накрыли позиции противника.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой боевики с начала прошлых суток трижды обстреливали позиции сил АТО. Каждый обстрел длился около часа. В этом районе ранены трое украинских военных, еще один - травмирован.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.