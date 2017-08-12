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Сутки в АТО: на мине подорвался военный, трое раненых

12.08.2017 06:48
За сутки погиб один военный и шестеро пострадали - трое ранены и трое получили боевые травмы
Сутки в АТО: на мине подорвался военный, трое раненых
Фото: пресс-центр штаба АТО/Facebook

В прошлые сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, подорвавшись на мине. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Трое военных получили ранения и еще трое получили боевые травмы. 

За сутки боевики незаконных вооруженных формирований 20 раз нарушили режим тишины. 

До 18:00 активно обстреливали позиции сил АТО в районе Авдеевки, а вечером самая напряженная ситуация была на луганском направлении. 

Около Счастья и Новотошковского по позициям ВСУ стреляли из минометов и гранатометов. По опорному пункту на подступах к Сизому выпустили минимум пять мин калибром 120 мм. 

Ночью по силам АТО в районе Крымского вели огонь из 120-мм миномета. 

На приморском направлении наблюдательный пункт ВСУ около Лебединского дважды обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. 

На донецком направлении около Авдеевки в ответ на обстрелы ВСУ накрыли позиции противника. 

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой боевики с начала прошлых суток трижды обстреливали позиции сил АТО. Каждый обстрел длился около часа.  В этом районе ранены трое украинских военных, еще один - травмирован.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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