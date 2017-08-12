Боевики обстреляли из гранатометов жилые кварталы в Новолуганском

Никто не пострадал, но в жилом доме повреждена газовая труба и опора линии электропередач

Сегодня около 05:30 под огонь боевиков попали жилые кварталы Новолуганского. Об этом сообщила украинская сторона СКЦЦ, передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.



Террористы стреляли из БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В жилом доме повреждена газовая труба и опора линии электропередач, выбито окна, посечены осколками стены, веранда и забор.



В легковой машине припаркованной около дома тоже выбиты стекла, пробиты колеса и корпус.



Никто не пострадал.

19 июля под огонь боевиков попали жилые кварталы Марьинки. Загорелось приусадебное здание во дворе жилого дома.

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