В прошлые сутки в АТО погиб один военный, травмировались девятеро

Как сообщил представитель Минобороны, ранения получили шестеро военных, а трое подорвались на взрывных устройствах

За прошлые сутки в зоне АТО погиб один украинский военный и шестеро получили ранения. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



Еще трое военных получили травмы, подорвавшись на взрывном устройстве.



С начала этих суток боевики уже девять раз нарушили режим тишины.

Сегодня рано утром под огонь боевиков попали жилые кварталы Новолуганского. Поврежден частный дом, газовая труба и опора линии электропередач.

Как сообщали в штабе АТО военный погиб, подорвавшись на мине.

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