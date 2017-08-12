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В прошлые сутки в АТО погиб один военный, травмировались девятеро

12.08.2017 15:15
Как сообщил представитель Минобороны, ранения получили шестеро военных, а трое подорвались на взрывных устройствах
В прошлые сутки в АТО погиб один военный, травмировались девятеро
Фото: пресс-центр штаба АТО

За прошлые сутки в зоне АТО погиб один украинский военный и шестеро получили ранения. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. 

Еще трое военных получили травмы, подорвавшись на взрывном устройстве. 

С начала этих суток боевики уже девять раз нарушили режим тишины. 

Сегодня рано утром под огонь боевиков попали жилые кварталы Новолуганского. Поврежден частный дом, газовая труба и опора линии электропередач.

Как сообщали в штабе АТО военный погиб, подорвавшись на мине.

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