Сутки в АТО: один боец погиб, двое ранены, шестеро травмированы

По данным штаба, гибридная армия принципиально не уменьшает количество обстрелов позиций бойцов, получая при этом асимметричный ответ от ВСУ

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Один украинский воин погиб, двое - ранены, еще шестеро - получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По данным штаба, гибридная армия принципиально не уменьшает количество обстрелов позиций бойцов, получая при этом асимметричный ответ от Вооруженных Сил Украины.

Вчера вечером на приморском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по украинским укреплениям возле Водяного, получая при этом жесткий ответ. В результате этого противостояния один украинский боец погиб, один получил ранения. Кроме того, уже ночью, бандиты применили миномет калибра 120 миллиметров в районе Новотроицкого.

На донецком направлении под гранатометным огнем врага оказались опорные пункты сил АТО в Опытном. По шахте Бутовка боевики били из вооружения БМП.

На луганском направлении обстрелов за сутки было больше. Вечером дважды из пулеметов противник обстреливал подступы к Крымскому. А из минометов калибра 82 миллиметра гибридная армия накрывала бойцов возле Новотошковского, Новоалександровки и Катериновки. Также боевики активно применяли минометы различных калибров в районе Троицкого.

По оперативной информации штаба АТО, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей растут протестные настроения среди жителей населенных пунктов, в которых располагаются гарнизоны российских оккупационных войск.

Пророссийские наемники, пользуясь так называемой властью начальников гарнизонов незаконно оформляют документы на присвоение домов граждан, которые покинули свои дома с началом российской военной агрессии.

За 11 августа в зоне АТО погиб один украинский военный и шестеро получили ранения. Еще трое военных получили травмы, подорвавшись на взрывном устройстве.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.