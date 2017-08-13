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Сутки в АТО: один боец погиб, двое ранены, шестеро травмированы

13.08.2017 07:46
По данным штаба, гибридная армия принципиально не уменьшает количество обстрелов позиций бойцов, получая при этом асимметричный ответ от ВСУ
Сутки в АТО: один боец погиб, двое ранены, шестеро травмированы

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Один украинский воин погиб, двое - ранены, еще шестеро - получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По данным штаба, гибридная армия принципиально не уменьшает количество обстрелов позиций бойцов, получая при этом асимметричный ответ от Вооруженных Сил Украины.

Вчера вечером на приморском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по украинским укреплениям возле Водяного, получая при этом жесткий ответ. В результате этого противостояния один украинский боец погиб, один получил ранения. Кроме того, уже ночью, бандиты применили миномет калибра 120 миллиметров в районе Новотроицкого.

На донецком направлении под гранатометным огнем врага оказались опорные пункты сил АТО в Опытном. По шахте Бутовка боевики били из вооружения БМП.

На луганском направлении обстрелов за сутки было больше. Вечером дважды из пулеметов противник обстреливал подступы к Крымскому. А из минометов калибра 82 миллиметра гибридная армия накрывала бойцов возле Новотошковского, Новоалександровки и Катериновки. Также боевики активно применяли минометы различных калибров в районе Троицкого.

По оперативной информации штаба АТО, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей растут протестные настроения среди жителей населенных пунктов, в которых располагаются гарнизоны российских оккупационных войск. 

Пророссийские наемники, пользуясь так называемой властью начальников гарнизонов незаконно оформляют документы на присвоение домов граждан, которые покинули свои дома с началом российской военной агрессии.

За 11 августа в зоне АТО погиб один украинский военный и шестеро получили ранения. Еще трое военных получили травмы, подорвавшись на взрывном устройстве.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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