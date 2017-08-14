Сутки в АТО: ранены двое военных, обострение в районе промзоны

Наиболее горячее было у Авдеевской промзоны, где боевики шесть часов обстреливали позиции ВСУ

За минувшие сутки боевики 25 раз нарушили перемирие. Двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Наиболее горячее было на донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны, где 18:00 и до полуночи террористы практически не прекращали обстрелы ВСУ из минометов различных калибров, гранатометов, стрелкового оружия.

В результате одного из таких обстрелов был ранен один украинский боец.

Вечером под огнем боевиков оказались позиции сил АТО неподалеку Новоселовки, Верхнеторецкого, Невельского, Луганского. Силы АТО открывали ответный огонь.

На луганском направлении боевики сконцентрировали огневую активность у Крымского, где зафиксировано пять обстрелов из 120-мм минометов и гранатометов различных систем.

На мариупольском направлении вечером боевики открывали огонь в районе поселков Водяное и Широкино. Террористы также били из миномета, гранатомета и крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьянки. Никто из местных жителей не пострадал.

13 августа днем боевики били из 82 мм минометов по позициям ВСУ в районе Чермалык и Авдеевской промзоны.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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