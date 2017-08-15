Бои в Донбассе: ранены восемь военных, большинство - под Донецком

В штабе АТО заявили, что "в кратчайшие сроки" подведут к линии фронта тяжелую артиллерию, если провокации усилятся или разведка доложит о наступлении

За минувшие сутки, 14 августа 2017 года, российские оккупанты и коллаборационисты на востоке Украины 31 раз нарушили шаткий режим огневой тишины. В позиционной войне на востоке за сутки восемь военных получили ранения, отмечается в утренней сводке штаба антитеррористической операции.

На донецком направлении фронта на подступах к Авдеевке уже несколько дней подряд не прекращаются обстрелы позиций ВСУ. Вчера с 18:00 и до полуночи российско-оккупационные группировки непрерывно били по укреплениям военных в районе промзоны, выпустив (помимо стрельбы из гранатометов и пулеметов) не менее 10 мин калибра 120 мм и 19 штук - 82 мм.

"На каждый обстрел противника силы АТО отвечали плотным огнем и подавляли огневые средства противника", - подчеркнули в штабе.

На исходе суток под огнем оказались позиции ВСУ неподалеку от Каменки и Луганского, а в результате минометного обстрела в районе Верхнеторецкого пятеро военных получили ранения.

На мариупольском направлении активность боевиков фиксировалась около Марьинки: преступники дважды применяли минометы. Вследствие гранатометного обстрела опорного пункта на подступах к Водяному получил ранение военный.

На луганском участке фронта было тихо.

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В штабе АТО отметили, что на фронте растет активизация бандформирований и использование противником вооружений калибром больше 100 мм.

"Вооруженные Силы Украины строго придерживаются минских соглашений. В то же время, в случае систематического невыполнения противником мирных договоренностей, подготовки к наступательным действиям, силы АТО способны в кратчайшие сроки подвести к линии разграничения тяжелое вооружение и дать врагу жесткий ответ", - резюмировали в штабе, расположенном в Краматорске.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при прямой поддержке РФ некоторые районы Донецкой и Луганской областей. Обе структуры созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают пополнение наемниками, кадровыми офицерами, инструкторами, а также тяжелую боевую технику, оружие, боеприпасы и топливо. В феврале 2017 года Кремль признал "документы", которые выдают террористы ДНР и ЛНР.

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