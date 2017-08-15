В селе Донецкой области вследствие артобстрела сгорели 10 домов
В селе Верхнеторецкое Ясиноватского района вследствие артобстрела сгорели 10 домов по улице Первомайской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Информация о том, что Верхнеторецком горят дома, в Дружковское отделение полиции поступило около 12.45 от диспетчера ГСЧС в Торецке.
"Как сообщили местные жители, возгорание произошло вследствие артобстрела. Специалисты спасательной службы выехали в населенный пункт, который находится на линии разграничения, и спасли от огня 2 дома по ул. Первомайской. Остальные 10 зданий сгорели", - сказано в сообщении.
Позже артобстрел возобновился, из-за чего спасатели прекратили работу.
Сейчас, по данным полиции, обстрел продолжается.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа сводного отряда полиции, который дислоцируется в поселке Очеретино, чтобы провести осмотр территории и выяснить обстоятельства происшествия.
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