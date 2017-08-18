Восемь бойцов АТО из Иловайска все еще в заложниках у террористов

Взятые в заложники после выхода из Иловайского окружения военные находятся у боевиков уже три года

Восемь бойцов антитеррористической операции, воевавших в Иловайске в августе 2014 года, до сих пор остаются в заложниках у боевиков. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си со ссылкой на ответ управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

"Общие боевые потери сил АТО во время боев в районе Иловайска составляют 437 человек. Погибли - 192, получили ранения - 212, числятся пропавшими без вести - 25, удерживаются в заложниках - восемь", - говорится в документе.

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В ходе прямого вторжения российских регулярных войск на территорию Донецкой области в ночь с 23 на 24 августа 2014 года силы вторжения российской армии состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 пушек; до 45 минометов; 5 ПТРК.

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