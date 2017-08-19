В Донецке взорвался грузовик боевиков с оружием - штаб АТО

Террористы назвали это диверсией украинских военных

Во временно оккупированном Донецке в результате самовозгорания взорвался грузовой автомобиль боевиков с контрабандным оружием. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Стоит отметить, что по нашим оперативным данным, на территориях временно неподконтрольных украинской власти боевики все чаще занимаются контрабандой неучтенного оружия. Так, в ходе проверки российскими кураторами 11 отдельного мотострелкового полка, который находится в Донецке, в результате самовозгорания взорвался грузовой автомобиль. В нем находилось незарегистрированное оружие и боеприпасы. Чтобы избежать ответственности командованию 1 армейского корпуса ВС РФ доложили о применении силами АТО подрывных зарядов с использованием беспилотного летательного аппарата", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что это лишь один факт обнаружения контрабандных боеприпасов в руках представителей незаконных вооруженных формирований.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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