В результате обстрела в Жованке сгорели 5 нежилых домов

В результате боевых действий на трех улицах в Жованке Донецкой области вспыхнули пожары

В результате боевых действий на трех улицах в поселке Жованка Донецкой области возникли пожары. Сгорели пять нежилых домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Пророссийские наемники снова натворили бед: в результате боевых действий на трех улицах в Жованке (Вернандского, Мануильского и Журавского) произошли пожары", - написал он.

"Как доложил мне Владимир Веселкин, председатель ВЦА Зайцево, обстрел начался примерно в 14:30. Снаряд попал в сарай на улице Журавского и начался пожар. Кроме того, загорелась и трава на Вернандского. ГСЧС прибыли на место и застали уже 5 сгоревших нежилых домов, в огне - еще три. По состоянию на сейчас, 17:30, огонь уже ликвидировали, но боевики возобновили обстрел", - отметил Жебривский.

При этом он напомнил, что сегодня утром в Водяном Ясиноватского района горели 8 нежилых зданий и 3 сарая.

За минувшие сутки 20 августа боевики 47 раз обстреляли позиции сил АТО. Двое украинских военных ранены, еще трое получили боевые травмы.

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