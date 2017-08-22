Сутки в АТО: один военный погиб, один ранен
За минувшие боевики 30 раз нарушили перемирие. Один украинский военный погиб, один - получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
После 18:00 часов боевики активизировали обстрелы позиций ВСУ, используя, в основном, минометы и гранатометы.
Основное напряжение в дальнейшем сохраняется на донецком направлении. В районе Авдеевской промзоны боевики с вечера и почти до полуночи, по разным направлениям, из минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия вели огонь позициям сил АТО.
В ответ украинские военные активно применяли оружие на поражение. Вечером боевики трижды из БМП и гранатометов обстреливали подступы к поселку Зайцево. А по шахте Бутовка на протяжении двух часов боевики выпустили не менее 46 мин различных калибров.
На луганском направлении боевики применял 120-мм минометы в районе Крымского и Новотошковское. Также под обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали наши укрепления неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской.
На приморском направлении боевики дважды били из минометов калибра 82 мм по позициям ВСУ у Водяного и один раз - Широкино.
В результате боевых действий на трех улицах в поселке Жованка Донецкой области возникли пожары. Сгорели пять нежилых домов.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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