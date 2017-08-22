Ночью горели 30 га леса в Станице из-за обстрела боевиками - ОГА
В результате обстрелов боевиками Станицы Луганской загорелся лес. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
В направлении Станица Луганская, его окрестностей и села Старый Айдар пророссийские наемники трижды применяли автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"В результате обстрелов района сегодня ночью на территории Малиновского лесничества произошло возгорание леса. Площадь пожара составляет около 30 га", - отметили в пресс-службе.
На горе Карачун Донецкой области в результате пожара сгорело четыре гектара смешанного леса.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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