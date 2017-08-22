"Это похоже на ад": в Зайцево от обстрела боевиков сгорели дома

Никто из местных жителей не пострадал, отметили в пресс-центре штаба АТО

В результате мощного обстрела боевиками Зайцево сгорели девять жилых домов. Об этом сообщает глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин в Facebook.

"Сгорело девять домов. Возгорания в результате обстрелов. Возобновились обстрелы штаба гуманитарной помощи. С высоты, Жованка похожа на АД, хотя раньше была райским уголком", - отметил он.

По информации пресс-центра штаба АТО, 21 августа около 15:00 часов во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Зайцево, под огонь стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и РПГ попали дома мирных жителей населенного пункта.

"Вследствие попадания зажигательных боеприпасов произошел пожар в нескольких жилых домах по улицам Попова, Вернадского, Мануильского, Арсеньева и переулка Арсеньева. Дома и имущество сгорели. ВСУ на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", - сказали в пресс-центре.

Никто из местных жителей не пострадал.

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