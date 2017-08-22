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Ждали автобус: в Донецкой области на мине подорвались 2 человека

22.08.2017 11:17
Ранения получили 51-летний мужчина и 62-летняя женщина, их госпитализировали в больницу Волновахи
Ждали автобус: в Донецкой области на мине подорвались 2 человека
Фото: скриншот видео

В Березовом Донецкой области подорвались двое местных жителей. Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Еще двух человек искалечила война, которую принес нам "русский мир". В 09:40 в серой зоне вблизи Березового во время ожидания автобуса подорвались на взрывном устройстве 51-летний мужчина и 62-летняя женщина. Они зашли в лесополосу, несмотря на установленные там таблички Мины и в результате взрыва получили рваные раны головы, спины и ног", - отметил Жебривский.

Украинские пограничники оказали им первую медицинскую помощь и вызвали медиков скорой помощи. "Сейчас пострадавших доставили в центральную районную больницу Волновахи. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести", - уточнил Жебривский.

18 августа первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что в Донбассе с 1 января по 13 августа 2017 года погибли 65 мирных жителей, 285 получили ранения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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