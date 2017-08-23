Накануне Дня независимости боевики устраивают обыски - ГУР
Боевики в оккупированном Донбассе усилили контроль за общественными местами, городским транспортом, местами массового отдыха местных с целью предотвращения распространения украинской символики накануне Дня независимости. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
"Оккупантами в населенных пунктах Новоазовск, Седово и Безымянное под видом проверки прописки местных жителей, регистрации автомобильного транспорта проводятся обыски частных домов с целью выявления проукраински настроенных лиц и признаков подготовки несанкционированных мероприятий", - отмечается в сообщении.
По данным украинской разведки, подлежат задержанию с последующим содержанием под стражей все лица, которые вызывают подозрение в нелояльности оккупационному режиму.
1 августа сообщалось, что в оккупированном Луганске облили зеленкой памятник Жукову возле средней школы №36, в эту же ночь в окне общежития Далевского университета вывесили украинский флаг.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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