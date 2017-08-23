На Закарпатье пограничники со стрельбой останавливали нарушителя

В ходе преследования водитель джипа не справился с управлением, наехал на камень, в результате чего автомобиль перевернулся

В Закарпатской области пограничники вынуждены были применить оружие против нарушителя государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вблизи села Завосина легковой автомобиль Volkswagen Touareg, двигавшийся в сторону границы, остановился только после того, как старший группы пограничного наряда произвел выстрел вверх.

Из автомобиля вышли двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения. Пассажира правоохранители задержали, а водитель сел за руль и попытался скрыться с места происшествия.

Автомобиль сбил шлагбаум контрольного поста, так как был заблокирован транспортом пограничников. Его начали преследовать. По дороге водитель джипа не справился с управлением, наехал на камень, в результате чего автомобиль перевернулся.

Как выяснилось впоследствии, за рулем иномарки находился 46-летний житель Малого Березного, пассажиром его был 47-летний односельчанин.

Правонарушители привлечены к административной ответственности.

Руководством отряда направлено сообщение по статье 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

Транспортное средство передано полиции.

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