Россия направляет в Донбасс очередной "гумконвой"
24.08.2017 03:36
68-й "гуманитарный конвой" боевикам от РФ выедут из России 24 августа
Фото: mchs.gov.ru
Россия направляет боевикам в Донбасс очередной "гуманитарный конвой". Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
24 августа автомобили 68-го "гумконвоя" покинут Донской спасательный центр МЧС России и отправятся в Донецкую и Луганскую области Украины.
Также сообщается, что колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган.
23 августа на заседании трехсторонней группы в Минске его участники договорились о бессрочном прекращении огня с полуночи 25 августа 2017 года в связи с началом учебного года.
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