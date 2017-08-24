Убитый в центре Киева мужчина был иностранцем - полиция

В полиции сообщили, что застреленный сегодня ночью на улице Шота Руставели мужчина был гражданином другой страны

Убитый минувшей ночью в центре Киева мужчина был гражданином другого государства, 1988 года рождения. Об этом Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик.

Убийство произошло в Печерском районе столицы, на улице Шота Руставели.

В полиции также уточнили, что злоумышленники сбежали на автомобиле Volkswagen.



По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Как сообщалось ранее сегодня, мужчина от полученных ранений скончался на месте. По данным СМИ, стрелявших было двое и после происшествия они скрылись на автомобиле.

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