В Черниговском районе в результате взрыва гранаты погиб мужчина

Пострадавших мужчину и женщину, оба 1966 года рождения, немедленно госпитализировали, но мужчина во время операции умер

23 августа во дворе частного хозяйства в одном из сел Черниговского района взорвалась граната. Погиб мужчина, женщина получила тяжелые ранения. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Пострадавших мужчину и женщину, оба 1966 года рождения, немедленно госпитализировали, но мужчина во время операции умер.

По словам свидетелей, к владелице хозяйства зашел в гости двоюродный брат ее мужа, который проживал в дачном доме соседнего садового общества. Почему на дворе произошел взрыв, устанавливает следствие.

На месте происшествия взрывотехники обнаружили фрагменты взрывного устройства, по предварительным выводам - гранаты Ф-1, и рычаг от запала.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов, если это повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия) УК.

Напомним, сегодня на улице Грушевского в Киеве в результате взрыва пострадали два человека.

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