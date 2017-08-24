День в АТО: трое украинских военных ранены

С начала текущих суток боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ. Наибольшая активность зафиксирована на луганском направлении

С начала текущих суток боевики 11 раз обстреляли позиции сил АТО. Трое украинских военных ранены, сообщает пресс-служба штаба АТО.

Наибольшая активность террористов зафиксирована на луганском направлении. Тут гибридные войска РФ из 82-мм минометов обстреливали позиции ВСУ в районах Новоалександровки и Катериновки. На подступах к Крымскому террористы дважды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Тут же работали снайперы боевиков.

На донецком направлении бандформирования обстреливали Авдеевскую промзону, а также опорные пункты сил АТО в районе шахты Бутовка.

Украинские военные в ответ накрывали террористов плотным огнем.

На приморском направлении террористы вели огонь в районе Чермалыка, выпустив 10 мин 120 мм калибра.

Ранее сегодня сообщалось, что Россия направляет боевикам в Донбасс очередной "гуманитарный конвой".

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