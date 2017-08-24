Российский актер Пашинин уже месяц воюет в АТО за ВСУ - СМИ
Украинский и российский актер театра и кино Анатолий Пашинин уже месяц воюет в АТО на стороне ВСУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
"Звезда российского кино, герой культового сериала "Грозовые ворота" и уже месяц как боец 8-го батальона Украинской Добровольческой Армии, Анатолий Пашинин встречает праздник с побратимами на передовой", - написал Цаплиенко.
Пашинин родился в городе Светловодск Кировоградской области. Будучи пятикурсником, уехал в Москву, где закончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
Ранее сегодня сообщалось, что с начала суток в АТО ранены трое украинских военных.
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