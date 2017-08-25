Перемирие нарушено: в АТО погиб украинский военный
25.08.2017 10:34
Согласно договоренностям трехсторонней контактной группы и нормандской четверки, с полуночи должно было начаться перемирие
Фото: ЕРА
С начала суток в зоне АТО погиб один украинский военный. Об этом сообщил спикер штаба АТО Анатолий Стельмах в эфире телеканала 112.
Со стороны боевиков зафиксировано два обстрела позиций ВСУ в районе населенных пунктов Талаковка и Зайцево.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в зоне проведения АТО были ранены трое украинских военных и зафиксировано 22 обстрела.
Согласно договоренностям трехсторонней контактной группы в Минске и нормандской четверки, с полуночи 25 августа должно было начаться перемирие.
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