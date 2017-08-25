Полиция начала расследование попытки подрыва памятника воинам АТО

Памятник воинам АТО в столице облили краской, а позже пытались взорвать: полиция начала два расследования

Нацполиция Киева начала расследование по факту попытки подрыва памятника воинам АТО в столице. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Найденные на месте происшествия вещественные доказательства отправлены на экспертизу. Правоохранители устанавливают причастного к инциденту. По факту происшествия внесены данные в Единый реестр досудебных расследований - полиция квалифицирует случившиеся как хулиганство.

Кроме того, неизвестные облили памятник белой краской - по этому факту также начато расследование.

Ранее сегодня сообщалось, что памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг утром облили краской, а вечером пытались взорвать.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.