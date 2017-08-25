Под Киевом обнаружены пакеты со шприцами и контейнерами с кровью
25.08.2017 21:43
В Киевской области в лесу найдены пакеты со шприцами и контейнерами с кровью
Фото: скриншот YouTube
Десятки мешков с надписями "Особо опасно" обнаружены в Киевской области под открытым небом посреди леса. Об этом сообщает ТСН.
По свидетельствам очевидцев, пакеты лежат на этом месте уже трое суток. Некоторые разорваны, из них высыпались контейнеры с кровью, шприцы и капельницы. На мешках имеется информация об адресах лабораторий и операционных, а также название компании, которая, как предполагается, отвечала за утилизацию.
Полиция пока не сообщила, будет ли открывать производство по данному факту, поскольку сначала намерена связаться с указанной компанией.
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