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Украинцы пытались попасть в Донбасс с поддельными паспортами

26.08.2017 11:21
Пограничники передали задержанных сотрудникам Нацполиции
Украинцы пытались попасть в Донбасс с поддельными паспортами
Фото: dpsu.gov.ua

Трое граждан Украины задержаны при попытке попасть на временно оккупированную территорию Донецкой области с поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Нарушители выявлены на КПВВ Гнутово, Майорское и Марьинка.

Пограничники передали задержанных сотрудникам Нацполиции.

"На КПВВ Марьинка пограничники Краматорского отряда зафиксировали два случая, когда граждане Украины пытались "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежное вознаграждение. Нарушители переданы представителям Нацполиции в Донецкой области", - сообщили также в ГПСУ.

12 августа боевики больше часа обстреливали пропускной пункт Марьинка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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