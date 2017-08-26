Украинцы пытались попасть в Донбасс с поддельными паспортами
Трое граждан Украины задержаны при попытке попасть на временно оккупированную территорию Донецкой области с поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Нарушители выявлены на КПВВ Гнутово, Майорское и Марьинка.
Пограничники передали задержанных сотрудникам Нацполиции.
"На КПВВ Марьинка пограничники Краматорского отряда зафиксировали два случая, когда граждане Украины пытались "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежное вознаграждение. Нарушители переданы представителям Нацполиции в Донецкой области", - сообщили также в ГПСУ.
12 августа боевики больше часа обстреливали пропускной пункт Марьинка.
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