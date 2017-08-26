Повреждение памятника бойцам АТО под Бахмутом: открыто дело
26.08.2017 14:36
Полиция Бахмута принимает меры по установлению и задержанию нарушителей
Фото: facebook.com/elena.berezutska
По факту повреждения памятника бойцам батальона Кульчицкого под Бахмутом открыто уголовное производство по статье о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.
"Нарушение предварительно квалифицировано по ч. 1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - сказано в сообщении.
Полиция Бахмута принимает меры по установлению и задержанию нарушителей.
Как сообщалось ранее, неизвестные в ночь на 25 августа разрушили памятную плиту бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском в Донецкой области в январе 2015 года.
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