Повреждение памятника бойцам АТО под Бахмутом: открыто дело

Полиция Бахмута принимает меры по установлению и задержанию нарушителей

По факту повреждения памятника бойцам батальона Кульчицкого под Бахмутом открыто уголовное производство по статье о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

"Нарушение предварительно квалифицировано по ч. 1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - сказано в сообщении.

Полиция Бахмута принимает меры по установлению и задержанию нарушителей.

Как сообщалось ранее, неизвестные в ночь на 25 августа разрушили памятную плиту бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском в Донецкой области в январе 2015 года.

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