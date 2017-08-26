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Повреждение памятника бойцам АТО под Бахмутом: открыто дело

26.08.2017 14:36
Полиция Бахмута принимает меры по установлению и задержанию нарушителей
Повреждение памятника бойцам АТО под Бахмутом: открыто дело
Фото: facebook.com/elena.berezutska

По факту повреждения памятника бойцам батальона Кульчицкого под Бахмутом открыто уголовное производство по статье о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

"Нарушение предварительно квалифицировано по ч. 1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)", - сказано в сообщении.

Полиция Бахмута принимает меры по установлению и задержанию нарушителей.

Как сообщалось ранее, неизвестные в ночь на 25 августа разрушили памятную плиту бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском в Донецкой области в январе 2015 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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