В Одесской области злоумышленник изнасиловал 11-летнюю девочку

По данным полиции, злоумышленник - бывший сожитель матери потерпевшей

В Килийском районе Одесской области злоумышленник изнасиловал и пытался задушить 11-летнюю девочку. Об этом сообщил глава Килийского райсовета Павел Бойченко в Facebook.

Трагедия произошла 25 августа, потерпевшая - жительница села Десантное.

"Он вчера совершил страшное преступление. От его насильственных действий пострадала подросток - 11-летняя жительница села Десантное Килийского района. После совершенного "зверь" пытался задушить пострадавшую", - написал Бойченко.

В региональном главке полиции факт поступления заявления об изнасиловании подтвердили.

По данным издания Бессарабия inform, злоумышленник - бывший сожитель матери потерпевшей. Они сожительствовали на протяжении последнего года, но буквально за несколько дней до происшествия разошлись. Несмотря на это, мужчина продолжал проживать в доме своей бывшей гражданской жены.

Вчера, около 14:30, когда женщина отсутствовала дома, злоумышленник связал ее 11-летнюю дочь и изнасиловал, после чего, предприняв попытку задушить ребенка, сбежал с места преступления. К счастью, девочка осталась жива, хоть и получила травмы. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

Сотрудники полиции уже сутки ведут поиски насильника-педофила и просят помощи у всех, кому известно его местоположение или другая информация о нем.

Разыскиваемым является Лотоковский Иван, житель села Новая Покровка Измаильского района, 12.09.1977 года рождения. Его приметы: рост 165-175 см, лицо смуглое, волосы на голове короткие, передние зубы частично отсутствуют, на руках свежие царапины. Был одет в светлую футболку и синие джинсы.

Ранее сообщалось, что 30 июля в николаевском СИЗО в результате черепно-мозговой травмы скончался 46-летний подозреваемый в изнасиловании 15-летней девушки.

25 июля в Николаеве, в парке Победы злоумышленник ограбил и изнасиловал несовершеннолетнюю. Его задержали. Позже выяснилось, что мужчина неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы за аналогичные преступления - за решеткой он провел 19,5 лет, дважды судимый за изнасилование (на 7 и 4 года с 19,5). Из мест лишения свободы был освобожден три года назад.

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