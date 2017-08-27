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Сбитого сыном Шуфрича будут лечить израильские врачи - СМИ

27.08.2017 21:55
Медики пока не комментировали состояние пострадавшего и не давали никаких прогнозов
Сбитого сыном Шуфрича будут лечить израильские врачи - СМИ

Пострадавший пешехода, которого своим автомобилем Bentley сбил сын народного депутата Нестора Шуфрича, будут лечить израильские медики. Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Сообщается, что медики уже прибыли в больницу в 17-ю киевскую городскую больницу.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь", - сказал один из врачей.

Однако до сих пор врачи не комментировали состояние пострадавшего и не давали никаких прогнозов относительно его лечения.

Национальная полиция открыла производство по факту ДТП с участием Нестора Шуфрича-младшего по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Он вчера вечером сбил человека на ул. Шота Руставели в Киеве.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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