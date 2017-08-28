В Донбассе местные жители разоружили пьяных боевиков - ГУР

Террористы угрожали местным жителям оружием

Жители поселка в Словяносербском районе разоружили троих боевиков, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Уточняется, что пьяные боевики угрожали местным жителям использовать оружие.

27 августа сообщалось, что на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области боевики попали в ДТП, в результате чего были травмированы два местных жителя.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при прямой поддержке РФ некоторые районы Донецкой и Луганской областей. Обе структуры созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают пополнение наемниками, кадровыми офицерами, инструкторами, а также тяжелую боевую технику, оружие, боеприпасы и топливо. В феврале 2017 года Кремль признал "документы", которые выдают террористы ДНР и ЛНР.

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