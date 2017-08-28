В Донбассе на линии разграничения нашли тайник с 20 кг тротила

По информации СБУ, тайник предназначался для диверсионной группы боевиков

В Донецкой области в поселке Гранитное вблизи линии разграничения сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Схрон был оборудован в разрушенной части действующей поселковой больницы. Оперативники спецслужбы обнаружили среди строительного мусора замаскированный ящик с 20 кг тротила, почти семь тысяч патронов калибра 7,62, сорок гранат ВОГ и одну противотанковую гранату.

По информации СБУ, тайник предназначался для диверсионной группы боевиков террористической организации ДНР.

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса.

5 июля Служба безопасности Украины ликвидировала сеть по контрабанде и сбыту оружия в пяти областях Украины.

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