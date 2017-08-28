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В Славянске военный Урал столкнулся с маршруткой: фото

28.08.2017 14:05
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили двое пассажиров маршрутки
В Славянске военный Урал столкнулся с маршруткой: фото
Фото: slavgorod.com.ua

Сегодня в Славянске произошло ДТП с участием военного автомобиля Урал и маршрутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Погибших среди военных и гражданских нет, в результате столкновения получили травмы два пассажира маршрутного такси", - отметили в пресс-центре.

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Руководство антитеррористической операции назначило расследование по факту ДТП.

По его результатам будут принять дисциплинарные меры.

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2 апреля в Константиновке Донецкой области произошло ДТП при участии военного ВСУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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