В Славянске военный Урал столкнулся с маршруткой: фото

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили двое пассажиров маршрутки

Сегодня в Славянске произошло ДТП с участием военного автомобиля Урал и маршрутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Погибших среди военных и гражданских нет, в результате столкновения получили травмы два пассажира маршрутного такси", - отметили в пресс-центре.





Руководство антитеррористической операции назначило расследование по факту ДТП.

По его результатам будут принять дисциплинарные меры.





2 апреля в Константиновке Донецкой области произошло ДТП при участии военного ВСУ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.